В США нашли редкий Chevrolet 1969 года с пробегом всего 6217 км

Chevrolet Camaro Z28 1969 года не покидал гараж более 50 лет.

В США был найден редкостно сохранившийся Chevrolet Camaro Z28 1969 года, который проехал всего 6217 км за 55 лет. Машина попала в объективы канадского видеоблога Horsepower Depot.

Автомобиль был приобретен нынешним владельцем еще в 1980 году, и с тех пор он практически не выезжал из гаража. Оказалось, что предыдущий владелец не эксплуатировал его с 1971 года. Несмотря на длительное хранение, авто находится в отличном состоянии, благодаря должному уходу. Кузов и салон сохранились превосходно, а автомобиль без проблем заводится и движется.

Это не просто Chevrolet Camaro, а заряженная версия Z28, которая была создана на основе гоночного автомобиля для чемпионата Trans Am. Купе оснащено 4,9-литровым V8, что придает автомобилю около 350-400 л.с. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 6,7 секунды и развить максимальную скорость 225 км/ч.

На сегодняшний день средняя цена таких автомобилей первого поколения достигает $100 000.

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