Практика судов
  1. В мире

В США нашли редкий Chevrolet 1969 года с пробегом всего 6217 км

07:36, 19 ноября 2024
Chevrolet Camaro Z28 1969 года не покидал гараж более 50 лет.
В США нашли редкий Chevrolet 1969 года с пробегом всего 6217 км
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США был найден редкостно сохранившийся Chevrolet Camaro Z28 1969 года, который проехал всего 6217 км за 55 лет. Машина попала в объективы канадского видеоблога Horsepower Depot.

Автомобиль был приобретен нынешним владельцем еще в 1980 году, и с тех пор он практически не выезжал из гаража. Оказалось, что предыдущий владелец не эксплуатировал его с 1971 года. Несмотря на длительное хранение, авто находится в отличном состоянии, благодаря должному уходу. Кузов и салон сохранились превосходно, а автомобиль без проблем заводится и движется.

Это не просто Chevrolet Camaro, а заряженная версия Z28, которая была создана на основе гоночного автомобиля для чемпионата Trans Am. Купе оснащено 4,9-литровым V8, что придает автомобилю около 350-400 л.с. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 6,7 секунды и развить максимальную скорость 225 км/ч.

На сегодняшний день средняя цена таких автомобилей первого поколения достигает $100 000.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США авто

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Норма расходов на одного депутата будет составлять 2,28 млн грн на 2025 год – парламент утвердит смету

Учитывая внесенные летом 2024 года изменения об увеличении месячного фонда для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата, объем финансирования на оплату труда народных депутатов и их помощников-консультантов в 2025 году вырастет на 26,2%.

Результаты медосмотров будут автоматически попадать из ЭСОЗ в Реестр «Оберег»

Информация о состоянии пригодности мужчин к военной службе будет попадать в Реестр военнообязанных путем автоматического обмена данными.

Новой главой Совещательной группы экспертов избрана Оксана Васильченко

Новой секретарем Совещательной группы экспертов избрана представитель США Морин О’Коннор.

Президент подписал закон о МСЭК, который дает право Кабмину устанавливать условия для проведения дистанционных заседаний МСЭК

При подготовке к принятию в целом из законопроекта о МСЭК исчезла анонсированная норма о праве лица участвовать в заседании МСЭК онлайн, а с учетом ликвидации МСЭК с 2025 года пока неясно, как соотносится новый закон с реформой.

«Я извиняюсь за то, что с трибуны Верховной Рады поставил под сомнение решения украинских судов», – министр финансов Сергей Марченко

Министр финансов сообщил, что у него не было намерений подвергать сомнению решения судов, но выполнить огромное количество судебных решений просто невозможно.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду