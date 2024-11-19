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У США знайшли рідкісний Chevrolet 1969 року з пробігом лише 6217 км

07:36, 19 листопада 2024
Chevrolet Camaro Z28 1969 року не покидав гараж більше 50 років.
У США знайшли рідкісний Chevrolet 1969 року з пробігом лише 6217 км
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У США був знайдений рідкісно збережений Chevrolet Camaro Z28 1969 року, який проїхав всього 6217 км за 55 років. Машина потрапила в об’єктиви канадського відеоблогу Horsepower Depot.

Автомобіль був придбаний нинішнім власником ще в 1980 році, і з того часу він практично не виїжджав з гаража. Виявилося, що попередній власник не експлуатував його з 1971 року. Незважаючи на тривале зберігання, авто перебуває у відмінному стані, завдяки належному догляду. Кузов і салон збереглися чудово, а автомобіль без проблем заводиться і рухається.

Це не просто Chevrolet Camaro, а заряджена версія Z28, яка була створена на основі гоночного автомобіля для чемпіонату Trans Am. Купе оснащене 4,9-літровим V8, що надає автомобілю близько 350-400 к.с. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 6,7 секунди і розвинути максимальну швидкість 225 км/год.

На сьогодні середня ціна таких автомобілів першого покоління досягає $100 000.

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США авто

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