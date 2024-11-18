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Трамп підтвердив намір оголосити надзвичайний стан у США та залучити військових для масової депортації

18:05, 18 листопада 2024
Дональд Трамп підтвердив намір ввести надзвичайний стан, щоб депортувати нелегальних мігрантів.
Трамп підтвердив намір оголосити надзвичайний стан у США та залучити військових для масової депортації
Фото: cnn.com
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Новообраний президент США Дональд Трамп підтримав намір оголосити надзвичайний стан в країні з використанням військових ресурсів для реалізації програм масової депортації.

На своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social Трамп відповів на повідомлення про те, що він розглядає цей крок, щоб забезпечити використання військових ресурсів для здійснення депортації іноземців, які незаконно в’їхали до США.

«У звітах нова адміністрація Трампа готова оголосити надзвичайний стан у країні та використовуватиме військові ресурси, щоб зупинити вторгнення Байдена за допомогою програми масової депортації», - написав консервативний коментатор Том Фіттон.

Відповідаючи на пост Фіттона, Трамп написав: «Правда».

У свою чергу, видання Newsweek з посиланням на прес-секретаря президентської кампанії Трампа Керолайн Лівітт заявило, що Трамп задіяє «всі необхідні сили на рівні держави та штатів для проведення найбільшої в історії США операції з депортації нелегальних злочинців, наркоторговців і торговців людьми».  

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США Дональд Трамп

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