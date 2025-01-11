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В Пенсионном фонде объяснили, как выплачивается пенсия по доверенности

20:13, 11 января 2025
Доверенность действует по определенному в ней сроку, однако получение пенсии по ней ограничивается периодом до 12 месяцев.
В Пенсионном фонде объяснили, как выплачивается пенсия по доверенности
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Главное управление Пенсионного фонда в Винницкой области рассказывает, когда и как пенсия может быть выплачена по доверенности.

Отмечается, что для оформления выплаты пенсии по доверенности пенсионеру нужно лично подать заявление в любой сервисный центр ПФУ.

Срок действия доверенности определяется в самом документе. Однако срок выплаты пенсии по нему не может превышать 12 месяцев. После истечения этого срока пенсионеру нужно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда и подать заявление о продлении выплаты пенсии по доверенности. В таком случае выплата пенсии будет продлена снова на один год, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления (но не дольше срока действия доверенности).

Согласно действующему законодательству, доверенность на получение пенсионных выплат удостоверяется нотариально.

Если в населенном пункте нет нотариусов, удостоверить силу документа может уполномоченное лицо органа местного самоуправления.

Доверенность военнослужащего или другого лица, находящегося на лечении в госпитале, санатории и другом военно-лечебном учреждении, может быть удостоверена начальником этого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом.

Доверенность военнослужащего, а в пунктах дислокации воинской части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения, где нет нотариуса или органа, совершающего нотариальные действия, также доверенность работника, члена его семьи и члена семьи военнослужащего может быть удостоверена командиром (начальником) этих частей, соединения, учреждения или заведения.

Доверенность лица, держащегося в учреждении исполнения наказаний или в следственном изоляторе, может быть удостоверена начальником учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора.

Доверенности, удостоверенные указанными должностными лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным.

Также доверенность на получение пенсии может быть удостоверена должностным лицом организации, в которой доверитель работает, учится, находится на стационарном лечении или по месту его жительства.

В тексте доверенности должно быть указано:

  • место и дата его составления (подписания);
  • сведения о доверителе и представителе (фамилия, имя, отчество, место жительства представителя);
  • объем полномочий представителя;
  • срок действия доверенности;
  • подпись.

Доверенность без указания даты подписания и подписей считается недействительной.

Выплата пенсии производится через предприятия почтовой связи и учреждения банков. Таким образом, доверенность к выплате пенсии доверенное лицо предоставляет непосредственно работнику почтовой связи или при снятии средств со вклада банка. После первой выплаты пенсии через почтовое отделение связи доверенность или ее копию оставляют на выплатном объекте почтовой связи по отдельному делу.

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