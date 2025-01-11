Во Львове задержали главу ВВК, который за $2000 обещал отсрочку от мобилизации

Во время обысков у главы ВВК обнаружено более 16 тысяч долларов и 7 тысяч гривен.

Во Львове сообщили о подозрении 44-летнему председателю резервного состава военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК и СП и 43-летнему военнообязанному уроженцу Сокальщины. Главе ВЛК инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом, а «клиенту» – предоставление взятки, пишет Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, военнообязанный обратился к врачу для получения фиктивного диагноза, а тот за 2000 долларов США согласился организовать отсрочку от мобилизации. Согласно договоренностям, должностное лицо должно было оформить решение ВВК о временной непригодности мужчины к военной службе по состоянию здоровья, что позволило бы ему избежать призыва.

Незаконная схема была задокументирована правоохранителями, а председатель ВВК задержан.

В ходе обысков в его жилье и рабочем кабинете обнаружено более 16 тысяч долларов США, 7 тысяч гривен, мобильный телефон, печать, банковскую карточку и другие вещественные доказательства.

Прокурорами подано ходатайство об избрании мер пресечения для подозреваемых. Также рассматривается вопрос отстранения должностного лица от исполнения обязанностей. Правоохранители проверяют его причастность к аналогичным преступлениям и устанавливают других возможных участников.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Нацполиция начала масштабную спецоперацию по разоблачению незаконных каналов переправки мужчин за границу.

10 января объявили 45 подозрений организаторам и участникам схем переправки уклонистов через границу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.