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Ученики в Украине смогут выбирать академическое или профессиональное направление в школе

21:24, 11 января 2025
Уже с 2027 года ученики смогут выбирать профили обучения и предметы в зависимости от своих интересов и профессии.
Ученики в Украине смогут выбирать академическое или профессиональное направление в школе
Джерело фото: Alexis Brown / Unsplash
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С 2027 года старшеклассники смогут самостоятельно выбирать профили обучения и предметы в зависимости от своих интересов и будущей профессии. Для всех учащихся в крупных городах или в небольших городках и селах откроются новые возможности в академических лицеях и профессиональных колледжах.

Как пояснили на портале «Профильная», в академических лицеях ученичество сможет выбрать профиль (профили) обучения в рамках кластеров: STEM, языково-литературный, социально-гуманитарный, чтобы изучать предметы и курсы углубленно.

Также ученики смогут выбирать предметы и интегрированные курсы, отвечающие их интересам и целям. С каждым годом количество часов на выборочные предметы будет расти, что позволяет создавать индивидуальный образовательный путь.

Кроме выборочных будут и обязательные для всех предметы. Это фундаментальные компетентности по украинскому языку, математике, английскому, истории и т.д.

Отметим, что бесплатное питание для учеников начальной школы продолжат в 2025 году.

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школа

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