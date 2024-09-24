В Україні реформують старшу школу — навчання після 9 класу поділять на академічне і професійне

На старшокласників чекають суттєві зміни щодо подальшого навчання.

Фото: vseosvita.ua

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що МОН готує зміни для старшокласників. Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

«Ми прагнемо, щоб з 2027 року старша школа докорінно змінилася. Насамперед — ціннісно. Тому в основу змін закладаємо дві засадничі цінності — свободу і відповідальність», - написав він.

Міністр зазначив, що девʼятикласники самостійно будуть обирати, як вони хочуть навчатися у старшій школі - це те, що було закладено у філософію всієї реформи, і це те, чого хочуть самі діти.

За словами віцепрем'єр-міністра – міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова, навчання після 9 класу поділиться на 2 напрями: академічний і професійний.

Перший – для тих, хто збирається вступати до закладів вищої освіти, а другий для тих, хто волів би здобути навички, які допоможуть почати працювати.

Для академічного, за словами віцепрем'єра, навчання відбуватиметься в окремих великих ліцеях, де учні обиратимуть основний профіль та додаткові предмети незалежно від профілю. Наприклад, учень з фізичного зможе вивчати музику або мистецтво, а учень з філологічного — фізику в житті або теорію появи всесвіту.

Школярі продовжать вивчати базові предмети, але реформа повинна дати гнучкості у виборі додаткових дисциплін та окремих курсів. В учнів буде час підготуватися до вступу в ЗВО й дізнатися більше про майбутню професію.

«Професійний напрям дасть змогу учням розвивати навички для швидкого виходу на ринок праці. Під час навчання в профтеху студенти практично опановуватимуть професію, а також вивчатимуть предмети, які безпосередньо пов’язані з майбутнім фахом. Після закінчення навчання буде змога одразу вийти на ринок праці з реальними навичками або продовжити навчання у закладі вищої освіти», – додав Федоров.

У 2025 реформа стартує в пілотних ліцеях, далі її масштабуватимуть на інші заклади освіти. А з 2027-го школярі 10-12 класів обиратимуть профіль залежно від інтересів.

Раніше Оксен Лісовий пояснив, для чого старшокласникам в Україні навчатися на рік довше – 12 класів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.