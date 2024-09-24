Мін’юст США готує антимонопольний позов проти Visa

Visa звинувачують в антиконкурентній поведінці.

Джерело фото: PaySpace Magazine

Міністерство юстиції США планує подати антимонопольний позов проти компанії Visa, звинувачуючи її в антиконкурентній поведінці. Як повідомляє Financial Times, федеральні прокурори мають намір подати позов у вівторок.

Цей крок є результатом багаторічного розслідування практик Visa, яке розпочалося після запиту антимонопольного управління Мін’юсту щодо можливих порушень законодавства, що забороняє антиконкурентні угоди та монополістичну поведінку. Основна увага розслідування зосереджена на бізнесі дебетових карт Visa в США та конкуренції з іншими платіжними системами.

У 2021 році компанія Visa повідомила, що отримала запит на інформацію від Мін’юсту, а минулого року федеральні прокурори звернулися за додатковими документами. Visa зазначила, що співпрацює з розслідуванням і стверджує, що її практики у сфері дебетових карт відповідають чинному законодавству.

На тлі цих новин акції Visa знизилися майже на 2% після завершення торгів. Ще не відомо, чи буде предметом позову ті сфери діяльності, які Visa раніше розкривала.

Антимонопольні органи також вивчають діяльність конкурентів Visa. Минулого року компанія Mastercard уклала угоду з Федеральною торговою комісією США, врегулювавши звинувачення у незаконному змушуванні продавців використовувати свою платіжну мережу для обробки дебетових платежів. На початку цього року Visa і Mastercard погодилися знизити комісії за транзакції, що стягуються з ритейлерів, в рамках угоди, яка, за словами продавців, могла б заощадити їм $30 мільярдів за п’ять років, однак суд пізніше відхилив цю угоду.

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