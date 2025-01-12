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Украина готова передавать КНДР ее пленных в обмен на украинцев, которых РФ держит в плену, — Зеленский

20:30, 12 января 2025
Владимир Зеленский отметил, что кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, безусловно, будут и другие.
Украина готова передавать КНДР ее пленных в обмен на украинцев, которых РФ держит в плену, — Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну пленных военнослужащих из КНДР, если он может организовать их обмен на наших воинов, находящихся в плену в РФ.

Зеленский добавил, что для тех солдат из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться, могут быть и некоторые другие пути. В частности, те, кто изъявит желание приближать мир через распространение корейской правды об этой войне, получат такую ​​возможность.

Также Президент убежден, что украинским военным удастся захватить в плен еще больше северокорейских солдат и это "вопрос времени".

"Это вопрос времени, когда нашим ребятам удастся захватить еще. И ни у кого в мире не должно остаться сомнений, что российская армия зависит от военной помощи КНДР. Путин начал три года назад с ультиматумов НАТО и попытки переписать историю, а теперь он не может без такой военной помощи от Пхеньяна", – написал Президент в Телеграм.

Зеленский обнародовал видео допроса первых захваченных в плен солдат КНДР.

Напомним, что разведка Кореи подтвердила, что Украина захватила в плен двух северокорейских солдат и раскрыла новые подробности их допроса.

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война плен КНДР Владимир Зеленский

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