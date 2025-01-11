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ВСУ взяли в плен на Курщине военных из КНДР, фото

14:11, 11 января 2025
Солдат доставили в Киев, они общаются со следователями СБУ.
ВСУ взяли в плен на Курщине военных из КНДР, фото
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Воины Вооруженных Сил Украины взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

По его словам, это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили. В настоящее время их доставили в Киев, они общаются со следователями СБУ.

«Эта задача была непростой: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства – Северной Кореи – в войне против Украины», - отметил Глава государства.

Владимир Зеленский заявил, что поручил СБУ обеспечить журналистам доступ к этим пленным

«Мир должен знать, что происходит», - подчеркнул он.

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война плен КНДР Владимир Зеленский

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