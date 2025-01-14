Одесит намагався продати в інтернеті унікальний артефакт часів Маркоманських війн Риму

Рідкісна фібула I століття повертається в музей після спроби продажу.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокуратура Одеської області зупинила спробу продажу унікального артефакту на інтернет-аукціоні. Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, житель Одеси намагався продати рідкісну фібулу I-II століття, що належить до германських культур Центральної Європи і пов'язана з Маркоманськими війнами Римської імперії.

Інформація про незаконну угоду надійшла від представника Національного музею історії України, який виявив лот з назвою «Золотая фибула Меровингов варвары 18,6 грамм двухпластинчатая» з початковою ціною 170 тисяч грн на одному з інтернет-аукціонів.

Під час оперативних заходів правоохоронці встановили особу продавця та вилучили фібулу. Наразі проводиться мистецтвознавча експертиза для підтвердження її автентичності та культурної цінності.

Після завершення експертизи артефакт буде передано на зберігання до Національного музею історії України. Водночас триває досудове розслідування за фактом незаконного привласнення знайденого майна. Слідчі проводять розслідування за статтею 193 Кримінального кодексу України.

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