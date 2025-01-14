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Одессит пытался продать в интернете уникальный артефакт времен Маркоманских войн Рима

23:48, 14 января 2025
Редкая фибула I века возвращается в музей после попытки продажи.
Одессит пытался продать в интернете уникальный артефакт времен Маркоманских войн Рима
Фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокуратура Одесской области пресекла попытку продажи уникального артефакта на интернет-аукционе. Как сообщает Офис Генерального прокурора, житель Одессы пытался продать редкую фибулу I-II века, принадлежащую к германским культурам Центральной Европы и связанную с Маркоманскими войнами Римской империи.

Информация о незаконной сделке поступила от представителя Национального музея истории Украины, который обнаружил лот с названием «Золотая фибула Меровингов варвары 18,6 грамм двухпластинчатая» с начальной ценой 170 тысяч грн на одном из интернет-аукционов.

Во время оперативных мероприятий правоохранители установили личность продавца и изъяли фибулу. Сейчас проводится искусствоведческая экспертиза для подтверждения ее подлинности и культурной ценности.

После завершения экспертизы артефакт будет передан на хранение в Национальный музей истории Украины. В то же время продолжается досудебное расследование по факту незаконного присвоения найденного имущества. Следователи проводят расследование по статье 193 Уголовного кодекса Украины.

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прокуратура Одесса

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