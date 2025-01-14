Какие документы нужны, чтобы попасть на контракт в ВСУ — список

Часть документов лицо будет заполнять на месте, остальные же следует заблаговременно позаботиться самостоятельно.

Фото: golos.com.ua

Закарпатский ОТЦК и СП напомнил, какие документы нужны, чтобы попасть на контракт в ВСУ.

Знайшовши вакансію й обравши посаду для проходження служби у лавах ЗСУ за контрактом чи офіційною мобілізацією до завершення воєнного стану, треба підготувати пакет документів для ТЦК СП.

Частину документів за усталеною формою особа буде заповнювати на місці, про інші ж слід завчасно подбати самостійно.

Рекомендаційний лист. Почати варто з рекомендаційного листа командира військової частини, в якій ви плануєте служити. Отримати його можна після відповідної співбесіди, якщо ваша освіта, фахові знання і досвід відповідають вимогам для заміщення наявної в частині вакантної посади.

Мати цей документ перед зверненням до ТЦК СП для служби за контрактом або офіційною мобілізацією не обов’язково. Однак його наявність є вкрай бажаною, оскільки це гарантує, що ТЦК СП чи навчальний центр направлять вас для проходження служби саме до тієї військової частини і на ту посаду, які зазначені в рекомендаційному листі.

Автобіографія. Укладається в довільній формі, але з обов’язковим наведенням таких відомостей:

- повне прізвище, ім’я та по-батькові,

- дата і місце народження,

- здобута освіта (починаючи зі школи) із зазначенням часу навчання у відповідних закладах та/або часу їхнього закінчення,

- попередні місця роботи (за наявності) із зазначенням посади та терміну перебування на ній,

- місце реєстрації проживання та (за потреби) фактичного перебування,

- контактний номер телефону,

- інформація про членів родини (із зазначенням їхніх повних прізвищ, імен та по-батькові, року народження, місця роботи і посади (за наявності) і місця проживання).

Наприкінці автобіографії зазначається, чи притягувалися ви або ваші близькі родичі до кримінальної відповідальності та чи перебувають на обліку в органах внутрішніх справ.

Завіряється автобіографія особистим підписом з розшифровкою імені та прізвища.

Характеристика (резюме) з попереднього місця роботи або навчання - так само укладається в довільній формі з обов’язковим наведенням таких відомостей:

- прізвище, ім’я та по-батькові особи, якій надається характеристика (резюме),

- назва місця роботи або навчання,

- час роботи (навчання) на підприємстві (фірмі, установі, закладі тощо),

- посада (посади), які ви обіймали під час роботи,

- професійний досвід, фахові знання, уміння й навички

особисті якості, які впливають на виконання професійних посадових обов’язків та налагодження стосунків в робочому колективі,

- дані про премії і нагороди (догани або стягнення), отримані за час роботи (навчання).

За характеристикою варто завчасно звернутись за місцем роботи або навчання, оскільки підготовка цього документа може зайняти певний час.

Завіряється характеристика (резюме) підписом керівника (відповідальної особи) та печаткою за місцем попередньої роботи (навчання). Це слід зробити і з копією трудової книжки, про яку йтиметься далі.

Ксерокопії документів:

- копія паспорта (ID-паспорта) громадянина України,

- копія картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера),

- копія документа про народження,

- копії документів про освіту,

- копія документа військового обліку (військовий квиток або приписне свідоцтво),

- копія документа про шлюб або розірвання шлюбу (за наявності),

- копія документів про народження дитини/дітей (за наявності),

- довідка про трудову діяльність (копія трудової книжки) - слід завірити за попереднім місцем роботи. Зробити це можна одночасно з отриманням характеристики.

Ще два документи слід згенерувати на Єдиному порталі державних послуг онлайн «Дія». Для цього у розділі «Сервіси» слід обрати вкладку «Довідки та витяги» і далі згенерувати документи:

- Витяг про несудимість (витяг з інформативно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»)

- Витяг про місце проживання (копія довідки про реєстрацію місця проживання особи)

Завершує перелік документів набір фотокарток:

- дві фотокартки розміром 9×12,

- стандартний блок з восьми фотокарток 3×4 (шість з них долучать до особової справи у ТЦК СП, інші знадобляться для проходження військово-лікарської комісії).

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