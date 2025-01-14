В Минздраве объяснили, как пройти оценку повседневного функционирования

Украинцам обнародовали пошаговую инструкцию, как пройти оценку повседневного функционирования.

С 1 января в Украине заработала новая система оценивания повседневного функционирования человека, заменившая МСЭК.

В настоящее время уже сформировано более 1500 экспертных команд, объединивших более 5700 практикующих врачей. Они работают в 296 учреждениях здравоохранения во всех областях Украины – кластерных и сверхкластерных больницах.

К электронной системе приобщилось более 20 000 врачей, осуществляющих направление на оценку.

Министерство здравоохранения Украины обнародовало пошаговую инструкцию, чтобы гражданам лучше понять все этапы прохождения оценки повседневного функционирования.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

Добавим, документы, выданные МСЭК до конца 2024 года, остаются в силе в новой системе.

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