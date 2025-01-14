Электронные направления на ВЛК будут доступны в Резерв+ уже в январе, — Рустем Умеров

Электронные направления на прохождение военно-врачебной комиссии будут доступны в Резерв+ уже в январе 2025 года.

Фото: armyinform.com.ua

Электронные направления на ВЛК будут доступны в Резерв+ уже в январе этого года. Минобороны внедряет системную реформу военно-врачебной экспертизы в ВСУ. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, первым шагом стало заложение нормативной базы для выдачи электронных направлений на прохождение ВЛК для военнообязанных.

«Наша цель – создать современную, прозрачную систему ВЛК, которая минимизирует коррупционные риски и бюрократические преграды. Благодаря цифровизации этот процесс станет более удобным для каждого», — подчеркнул глава Минобороны.

Также Умеров рассказал, что идет работа над новыми нормативными актами для дальнейшего упрощения процедуры как для военнообязанных, так и для военнослужащих.

Теперь ВЛК также будут учитывать решения экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, которые с 1 января заменили МСЭК. Обновленные положения отвечают современным стандартам и потребностям», — отметил министр.

Рустем Умеров убежден, что эти изменения помогут восстановить доверие общества к системе ВЛК, сделают ее справедливым и эффективным.

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