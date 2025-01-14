Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в Резерв+ уже в січні, — Рустем Умєров

Електронні направлення на проходження військово-лікарської комісії будуть доступні в Резерв+ вже в січні 2025 року.

Фото: armyinform.com.ua

Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в Резерв+ вже в січні цього року. Міноборони впроваджує системну реформу військово-лікарської експертизи у ЗСУ. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, першим кроком стало закладання нормативної бази для видачі електронних направлень на проходження ВЛК для військовозобов’язаних.

«Наша мета — створити сучасну, прозору систему ВЛК, яка мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони. Завдяки цифровізації цей процес стане значно зручнішим для кожного», — підкреслив очільник Міноборони.

Також Умєров розповів, що триває робота над новими нормативними актами для подальшого спрощення процедури як для військовозобов’язаних, так і для військовослужбовців.

«Тепер ВЛК також будуть враховувати рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, які з 1 січня замінили МСЕК. Оновлені положення відповідають сучасним стандартам і потребам», — зазначив міністр.

Рустем Умєров переконаний, що ці зміни допоможуть відновити довіру суспільства до системи ВЛК, зроблять її справедливою та ефективною.

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