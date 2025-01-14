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За «камуфляж» доведеться заплатити майже 7 тисяч гривень – кого штрафуватимуть

21:50, 14 січня 2025
Майже 7 тисяч гривень штрафу загрожує за незаконне носіння військової форми.
За «камуфляж» доведеться заплатити майже 7 тисяч гривень – кого штрафуватимуть
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В умовах війни в Україні військова форма стала частим елементом вулиць міст і селищ. Проте носіння «камуфляжу» без належних підстав є правопорушенням, за яке передбачено суттєві штрафи. Про це повідомляється на сайті Буджацької селищної ради.

Штрафи за незаконне носіння військової форми

  • Перше порушення: попередження або штраф від 2 550 до 3 400 грн із конфіскацією форми.
  • Повторне порушення протягом року: штраф від 3 400 до 6 800 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Поліція має право перевіряти документи осіб у військовій формі та складати адміністративні протоколи за виявлені порушення.

Штрафи за незаконний обіг державних нагород

Законом також регламентовано відповідальність за маніпуляції з державними нагородами:

  • Купівля, продаж або обмін: штраф від 850 до 1 700 грн із конфіскацією.
  • Незаконне виготовлення чи збут: штраф від 1 700 до 3 400 грн.

За повторне порушення сума штрафів подвоюється.

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штраф форма

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