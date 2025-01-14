За «камуфляж» доведеться заплатити майже 7 тисяч гривень – кого штрафуватимуть

В умовах війни в Україні військова форма стала частим елементом вулиць міст і селищ. Проте носіння «камуфляжу» без належних підстав є правопорушенням, за яке передбачено суттєві штрафи. Про це повідомляється на сайті Буджацької селищної ради.
Штрафи за незаконне носіння військової форми
Поліція має право перевіряти документи осіб у військовій формі та складати адміністративні протоколи за виявлені порушення.
Штрафи за незаконний обіг державних нагород
Законом також регламентовано відповідальність за маніпуляції з державними нагородами:
За повторне порушення сума штрафів подвоюється.
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