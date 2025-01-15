У Бразилії чоловіка помилково звинуватили у 62 злочинах — що сталося

Чоловік провів три роки за ґратами, перш ніж Верховний суд Бразилії визнав, що звинувачення були помилкові.

Фото: Guardian Design/Getty Images

У Бразилії чоловіка помилково звинуватили у 62 злочинах і випустили лише після трьох років увʼязнення. Про це повідомляє The Guardian.

370річного чоловіка на імʼя Пауло Альберто да Сілва Коста заарештували у 2020 році, коли він працював швейцаром у Ріо-де-Жанейро. Бразильцю оголосили, що його підозрюють у 62 злочинах, більшість із яких стосувалися крадіжок, але також було два вбивства.

Кожна справа ґрунтувалася лише на тому, що свідок або потерпілий впізнали в ньому ймовірного злочинця за фотографіями, які показували правоохоронці.

Чоловік провів три роки за ґратами, перш ніж Верховний суд Бразилії визнав, що звинувачення були помилкові.

За даними правозахисників, бразильська поліція часто покладається лише на «фотоідентифікацію». Правоохоронці створюють «альбоми підозрюваних», показують різні фото потерпілим та покладаються на їхнє «упізнання».

При цьому у бразильської поліції немає чітких правил щодо того, які зображення можуть бути включені до «альбомів підозрюваних».

Два роки тому до одного з таких альбомів у штаті Сеара навіть потрапила фотографія американського актора Майкла Джордана. І, ймовірно, фото Пауло також потрапило до альбому випадково.

«Є поліційські, які моніторять соціальні мережі, шукають молодих людей, які, на їхню думку, схильні до насильства і небезпечні, збирають ці фотографії і додають їх до альбомів підозрюваних», – розповів координатор Центру досліджень безпеки і громадянства Бразилії Пабло Нуньєс.

Окрім використання фотографій людей, які ніяк не причетні до розслідування, недоліком «фотоідентифікації» також є обмежені можливості людської памʼяті. Простіше кажучи, людина може назвати винним того, хто лише схожий на злочинця, переплутавши його зі справжнім винуватцем злочину.

У 2022 році країна посилила професійні вимоги щодо використання методу «фотоідентифікації», але це не забезпечило Пауло Кості миттєву свободу – адвокати чоловіка мусили подавати апеляції.

Аж у 2023 році Верховний суд зняв із Пауло більшість звинувачень, хоча 10 із 62 справ досі не закриті.

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