У Бразилії чоловіка помилково звинуватили у 62 злочинах — що сталося

Мужчина провел три года за решеткой, прежде чем Верховный суд Бразилии признал, что обвинения были ошибочны.

Фото: Guardian Design/Getty Images

В Бразилии мужчину ошибочно обвинили в 62 преступлениях и выпустили только после трех лет заключения. Об этом сообщает The Guardian.

370-летнего мужчину по имени Пауло Альберто да Силва Коста арестовали в 2020 году, когда он работал швейцаром в Рио-де-Жанейро. Бразильцу объявили, что его подозревают в 62 преступлениях, большинство из которых касались краж, но также было два убийства.

Каждое дело основывалось только на том, что свидетель или потерпевший узнали в нем предполагаемого преступника по фотографиям, которые показывали правоохранители.

Мужчина провел три года за решеткой, прежде чем Верховный суд Бразилии признал, что обвинения были ошибочны.

По данным правозащитников, бразильская полиция часто полагается только на «фотоидентификацию». Правоохранители создают «альбомы подозреваемых», показывают разные фото потерпевшим и полагаются на их «опознание».

При этом у бразильской полиции нет четких правил относительно того, какие изображения могут быть включены в «альбомы подозреваемых».

Два года назад в один из таких альбомов в штате Сеара даже попала фотография американского актера Майкла Джордана. И, вероятно, фото Пауло тоже попало в альбом случайно.

«Есть полицейские, которые мониторят социальные сети, ищут молодых людей, которые, по их мнению, склонны к насилию и опасны, собирают эти фотографии и добавляют их в альбомы подозреваемых», – рассказал координатор Центра исследований безопасности и гражданства Бразилии Пабло Нуньес.

Кроме использования фотографий людей, никак не причастных к расследованию, недостатком «фотоидентификации» также ограничены возможности человеческой памяти. Проще говоря, человек может назвать виновным того, кто только похож на преступника, перепутав его с настоящим виновником преступления.

В 2022 году страна ужесточила профессиональные требования по использованию метода «фотоидентификации», но это не обеспечило Пауло Кости мгновенную свободу – адвокаты мужчины должны были подавать апелляции.

В 2023 году Верховный суд снял с Пауло большинство обвинений, хотя 10 из 62 дел до сих пор не закрыты.

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