Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС

ВККС рассмотрела вопросы о соответствии судей занимаемой должности.

Фото: vkksu.gov.ua

Во вторник, 13 января, Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Демьянова Ольга Анатольевна – Жовтневый районный суд города Мариуполя Донецкой области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи

Бойчук Андрей Юрьевич – Приморский районный суд города Одессы – отложено на 03.02.2025

Воронкова Ирина Григорьевна - Тальновский районный суд Черкасской области - отвечает занимаемой должности

Раца Владимир Анатольевич - Болградский районный суд Одесской области - перерыв

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