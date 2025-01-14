Двоє суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС

ВККС розглянула питання про відповідність суддів займаній посаді.

Фото: vkksu.gov.ua

У вівторок, 13 січня, Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Дем’янова Ольга Анатоліївна - Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Бойчук Андрій Юрійович - Приморський районний суд міста Одеси - відкладено на 03.02.2025

Воронкова Ірина Григорівна - Тальнівський районний суд Черкаської області - відповідає займаній посаді

Раца Володимир Анатолійович - Болградський районний суд Одеської області - перерва

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