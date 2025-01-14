У Росії стався масштабний інтернет-збій – Telegram, Google та Twitch недоступні

У Росії масові збої в роботі операторів зв'язку та онлайн-сервісів.

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Користувачі інтернету в Росії зіткнулися з масштабними збоями в роботі мобільних операторів та популярних онлайн-платформ. Про це свідчать дані ресурсу Downdetector.su.

Найбільші проблеми спостерігаються у клієнтів таких операторів, як «Білайн», «Мегафон» та МТС. Окрім цього, повідомляється про перебої у функціонуванні популярних сервісів, серед яких Telegram, TikTok, Google, YouTube, Steam і Twitch.

Причини збоїв поки що офіційно не озвучено. Інтернет-користувачі активно висловлюють невдоволення ситуацією в соціальних мережах, що вказує на масштабність проблеми.

Фахівці припускають, що причиною можуть бути технічні несправності або мережеві обмеження, але офіційних підтверджень цієї інформації поки що немає.

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