В России произошел масштабный интернет-сбой – Telegram, Google и Twitch недоступны

В России массовые сбои в работе операторов связи и онлайн-сервисов.

Фото из открытых источников

Пользователи интернета в России столкнулись с масштабными сбоями в работе мобильных операторов и популярных онлайн-платформ. Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.su.

Наибольшие проблемы наблюдаются у клиентов таких операторов, как «Билайн», «Мегафон» и МТС. Кроме этого, сообщается о перебоях в функционировании популярных сервисов, среди которых Telegram, TikTok, Google, YouTube, Steam и Twitch.

Причины сбоев пока официально не озвучены. Интернет-пользователи активно выражают недовольство ситуацией в социальных сетях, что указывает на масштабность проблемы.

Специалисты предполагают, что причиной могут быть технические неисправности или сетевые ограничения, но официальных подтверждений этой информации пока нет.

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