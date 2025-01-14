За «камуфляж» придется заплатить почти 7 тысяч гривен – кого будут штрафовать

В условиях войны в Украине военная форма стала частым элементом улиц городов и поселков. Однако ношение «камуфляжа» без надлежащих оснований является правонарушением, за которое предусмотрены существенные штрафы. Об этом сообщается на сайте Буджакского поселкового совета.
Штрафы за незаконное ношение военной формы
Полиция имеет право проверять документы лиц в военной форме и составлять административные протоколы за выявленные нарушения.
Штрафы за незаконный оборот государственных наград
Законом также регламентирована ответственность за манипуляции с государственными наградами:
За повторное нарушение сумма штрафов удваивается.
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