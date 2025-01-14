За «камуфляж» придется заплатить почти 7 тысяч гривен – кого будут штрафовать

Почти 7 тысяч гривен штрафа грозит за незаконное ношение военной формы.

В условиях войны в Украине военная форма стала частым элементом улиц городов и поселков. Однако ношение «камуфляжа» без надлежащих оснований является правонарушением, за которое предусмотрены существенные штрафы. Об этом сообщается на сайте Буджакского поселкового совета.

Штрафы за незаконное ношение военной формы

Первое нарушение: предупреждение или штраф от 2 550 до 3 400 грн с конфискацией формы.

Повторное нарушение в течение года: штраф от 3 400 до 6 800 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

Полиция имеет право проверять документы лиц в военной форме и составлять административные протоколы за выявленные нарушения.

Штрафы за незаконный оборот государственных наград

Законом также регламентирована ответственность за манипуляции с государственными наградами:

Покупка, продажа или обмен: штраф от 850 до 1 700 грн с конфискацией.

Незаконное изготовление или сбыт: штраф от 1 700 до 3 400 грн.

За повторное нарушение сумма штрафов удваивается.

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