У МОЗ пояснили, як пройти оцінювання повсякденного функціонування

Українцям оприлюднили покрокову інструкцію, як пройти оцінювання повсякденного функціонування.

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З 1 січня в Україні запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини, що замінила МСЕКи.

Наразі вже сформовано понад 1500 експертних команд, які об’єднали понад 5700 практикуючих лікарів. Вони працюють у 296 закладах охорони здоров’я в усіх областях України – кластерних і надкластерних лікарнях.

До електронної системи долучилося понад 20 000 лікарів, які здійснюють направлення на оцінювання.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило покрокову інструкція, щоб громадянам краще було зрозуміти всі етапи проходження оцінювання повсякденного функціонування.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

Додамо, документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі.

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