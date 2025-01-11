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СБУ повідомила деталі захоплення в полон двох північнокорейських солдатів

14:48, 11 січня 2025
Як стало відомо, ЗСУ взяли у полон на Курщині військових з Північної Кореї.
СБУ повідомила деталі захоплення в полон двох північнокорейських солдатів
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У Службі безпеки України повідомили, що йдеться про двох військових КНДР, одного з яких 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого – воїни-десантники Збройних Сил України.

Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї НРС, вказують у СБУ.

«На момент взяття у полон один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тува РФ. А інший взагалі був без документів.

Під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження із угрупованнями рашистів», - йдеться у повідомленні.

Сам військовополонений заявив, що народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї із 2021 року.

«Примітно, що полонений, так само як і російські військові на початку повномасштабного вторгнення, наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України», - вказують у СБУ.

У Службі безпеки зазначають, що інший військовополонений підтвердив свідчення свого «напарника». Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього травмована щелепа.

За попередніми даними, він 1999 року народження, а у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.

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СБУ військові війна полон КНДР

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