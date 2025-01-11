СБУ сообщила детали захвата в плен двух северокорейских солдат

Как стало известно, ВСУ взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи.

В Службе безопасности Украины сообщили, что речь идет о двух военных КНДР, один из которых 9 января 2025 года был захвачен бойцами тактической группы № 84 ССО, а другой – воинами-десантниками Вооруженных Сил Украины.

Пленные не разговаривают на украинском, английском или российском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского языка во взаимодействии с разведкой Южной Кореи НРС, указывают в СБУ.

«На момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува РФ. А другой вообще был без документов.

Во время допроса военный КНДР, у которого был найден билет, заявил сотрудникам СБУ, что этот документ ему выдали в России осенью 2024 года.

Тогда, по его словам, часть боевых подразделений Северной Кореи в течение одной недели проходила согласование с группировками рашистов», - говорится в сообщении.

Сам военнопленный заявил, что родился в 2005 году, занимал должность стрелка и проходил военную службу в Северной Корее с 2021 года.

«Примечательно, что пленник, равно как и российские военные в начале полномасштабного вторжения, отмечает, что ехал якобы на учебу, а не на войну против Украины», - указывают в СБУ.

В Службе безопасности отмечают, что другой военнопленный подтвердил показания своего напарника. Часть ответов на вопросы он давал в письменном виде, поскольку у него травмирована челюсть.

По предварительным данным, он 1999 года рождения, а в войске КНДР служит с 2016 года на должности снайпера-разведчика.

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