Відкривати аптеки в селах стане простіше – Уряд затвердив зміни

Спрощення сприятимуть відкриттю більшої кількості аптек у віддалених населених пунктах, що дозволить полегшити доступ до ліків для місцевих мешканців.

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Кабінет Міністрів України ухвалив важливі зміни до ліцензійних умов, що полегшують вимоги до приміщень для відкриття аптек у сільській місцевості. Згідно з новими правилами, для отримання ліцензії на відкриття аптеки достатньо лише зонувати простір відповідно до вимог, без необхідності проводити складні архітектурні перебудови. Це значно полегшить підприємцям процес вибору та облаштування приміщень для аптек, а також дозволить знизити витрати на оренду чи ремонт. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Зміни стали частиною реалізації Указу Президента України №483 «Про заходи щодо забезпечення доступності медичної та реабілітаційної допомоги в сільській місцевості», метою якого є покращення доступу до ліків для жителів віддалених регіонів.

Основні зміни:

Мінімальна площа торгівельної зали для аптек у селищах зменшена з 13,5 м² до 11 м². Загальна площа аптеки залишається незмінною — 30 м².

Для аптек у селах зникли вимоги щодо окремих приміщень для зберігання лікарських засобів та кімнат для працівників. Тепер достатньо виділити торгівельну зону площею не менше 6 м² в межах загальної площі приміщення (не менше 18 м²).

На сьогодні в Україні лише 11% сіл мають аптечні заклади, що значно ускладнює доступ до медикаментів. Міністерство охорони здоров'я України активно працює над іншими ініціативами для поліпшення ситуації, зокрема запуском мобільних аптечних пунктів та співпрацею з Укрпоштою для доставки ліків у віддалені регіони.

З 2025 року всі аптеки мають відпускати ліки за програмою реімбурсації «Доступні ліки», що також допоможе забезпечити доступність лікарських засобів для населення.

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