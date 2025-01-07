Переселенцям виплачуватимуть субсидію за оренду житла — коли запрацює прийом заявок

Субсидія для оренди житла для ВПО — це ще одна програма Зимової єПідтримки.

У січні 2025 року запрацює прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Програма передбачена ініціативою Зимова єПідтримка. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час», - сказав він.

За його словами, вже подано 11 млн заявок на виплату 1000 гривень за програмою Зимова єПідтримка. Понад 8 млн українців уже отримали гроші.

«У січні цього року також почнеться виплата «Вчительської доплати». Кожен учитель щомісячно буде додатково отримувати 1000 грн «на руки» до своєї зарплати, а з вересня ця сума складе вже 2000 грн», - зазначив Шмигаль.

Прем’єр додав, що у межах Зимової єПідтримки також реалізується ініціатива єКнига.

«Вже маємо більше 56 тисяч заявок від тих, кому у 2024 році виповнилося 18 років», - додав Шмигаль.

Раніше ми писали, які категорії ВПО зможуть використати пріоритетне право на отримання компенсації за програмою єВідновлення.

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