За демонстрування фільмів, які не внесені в Державний реєстр фільмів, будуть штрафувати від 17 тисяч грн — Кабмін схвалив проект

Уряд пропонує посилити покарання за демонстрацію фільмів з порушенням законодавства.

Кабмін на засіданні 7 січня схвалив законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо відповідальності у сфері кінематографії.

Законопроект спрямований на приведення КУпАП у відповідність до Закону «Про кінематографію» та Положення про Державний реєстр фільмів щодо умов розповсюдження і демонстрування національних фільмів.

Проектом Закону пропонується внести зміни до статей 164-6, 164-7, 164-8 КУпАП про адміністративні правопорушення, виклавши їх у новій редакції, та передбачити:

встановлення відповідальності за демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів без внесення до Державного реєстру фільмів;

посилення відповідальності за розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов, передбачених Державним реєстром фільмів;

посилення відповідальності за недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу;

посилення штрафних санкцій у разі недотримання демонстраторами фільмів, які не субʼєктами у сфері аудіовізуальних медіа, квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу, а також посилення штрафних санкцій за повторне вчинення тих самих дій протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення.

Зокрема за демонстрування фільмів, які не внесені в Державний реєстр фільмів – пропонується карати штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів. Тобто, від 17 тисяч грн до 34 тисяч грн. Якщо такі дії будуть вчинені повторно – до 51 тисячі грн.

Відповідно штрафуватимуть на 17 тисяч - 51 тисячу грн за демонстрування і розповсюдження фільмів з порушенням законодавства про кінематографію.

Автор: Наталя Мамченко

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