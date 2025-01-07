За демонстрирование фильмов, которые не внесены в Государственный реестр фильмов, будут штрафовать от 17 тысяч грн — Кабмин одобрил проект

Правительство предлагает усилить наказание за демонстрацию фильмов с нарушением законодательства.

Кабмин на заседании 7 января одобрил законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по ответственности в сфере кинематографии.

Законопроект направлен на приведение КУоАП в соответствие с Законом «О кинематографии» и Положением о Государственном реестре фильмов об условиях распространения и демонстрации национальных фильмов.

Проектом Закона предлагается внести изменения в статьи 164-6, 164-7, 164-8 КУоАП об административных правонарушениях, изложив их в новой редакции, и предусмотреть:

установление ответственности за демонстрирование фильмов или распространение фильмов без внесения в Государственный реестр фильмов;

усиление ответственности за распространение и демонстрирование фильмов с нарушением условий, предусмотренных Государственным реестром фильмов;

усиление ответственности за несоблюдение квоты демонстрации национальных фильмов при использовании национального экранного времени;

усиление штрафных санкций в случае несоблюдения демонстраторами фильмов, не субъектами в сфере аудиовизуальных медиа, квоты демонстрирования национальных фильмов при использовании национального экранного времени, а также усиление штрафных санкций за повторное совершение тех же действий в течение года после применения мер административного взыскания.

В частности, за демонстрирование фильмов, которые не внесены в Государственный реестр фильмов, предлагается наказывать штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов. То есть от 17 тысяч грн до 34 тысяч грн. Если такие действия будут совершены повторно – до 51 тысячи гривен.

Соответственно, будут штрафовать на 17 тысяч - 51 тысячу грн за демонстрирование и распространение фильмов с нарушением законодательства о кинематографии.

Автор: Наталя Мамченко

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