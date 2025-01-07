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McDonald's откажется от целевых показателей в сфере равноправия и инклюзивности

13:05, 7 января 2025
Название DEI-команды в McDonald's изменено на Global Inclusion Team.
McDonald's откажется от целевых показателей в сфере равноправия и инклюзивности
Фото: rau.ua
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Американская корпорация McDonald's объявила об изменениях в своей политике разнообразия, справедливости и инклюзии (DEI), что отражает более широкий тренд пересмотра таких программ в корпоративном секторе США. Об этом пишет CNN.

Компания отказалась от конкретных целей, которые ранее ставила перед своими поставщиками, в частности требований придерживаться определенных DEI-стандартов. Также McDonald's прекращает участие во внешних опросах, оценивающих корпоративное разнообразие.

Название внутренней команды, которая занималась DEI, изменено на Global Inclusion Team. В компании объяснили, что это лучше отражает их ценность вовлечения:

«Это изменение названия больше подходит для McDonald's в свете нашей ценности вовлечения и лучше согласуется с работой этой команды», - говорится в заявлении.

Решение связывают с недавним вердиктом Верховного суда США, который ограничил позитивную дискриминацию, а также с давлением со стороны клиентов, юридическими угрозами и общей консервативной реакцией.

Среди изменений - отмена программы, которая поощряла поставщиков к внедрению обучения по разнообразию и повышению доли представителей меньшинств в руководстве. Также компания приостанавливает участие во внешних опросах, подобных инициативе Human Rights Campaign, которая оценивает интеграцию ЛГБТК+ работников.

В 2021 году McDonald's активизировал свою политику DEI после судебных исков о дискриминации и сексуальных домогательствах, но теперь, как и другие крупные компании (Walmart, Ford, Harley-Davidson), переосмысливает свои обязательства в этой сфере.

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McDonald's

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