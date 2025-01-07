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McDonald's відмовиться від цільових показників у сфері рівноправності та інклюзивності

13:05, 7 січня 2025
Назву DEI-команди в McDonald's змінено на Global Inclusion Team.
McDonald's відмовиться від цільових показників у сфері рівноправності та інклюзивності
Фото: rau.ua
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Американська корпорація McDonald's оголосила про зміни у своїй політиці різноманітності, справедливості та інклюзії (DEI), що відображає ширший тренд перегляду таких програм у корпоративному секторі США. Про це пише CNN.

Компанія відмовилася від конкретних цілей, які раніше ставила перед своїми постачальниками, зокрема вимог дотримуватися визначених DEI-стандартів. Також McDonald's припиняє участь у зовнішніх опитуваннях, які оцінюють корпоративну різноманітність.

Назву внутрішньої команди, що займалася DEI, змінено на Global Inclusion Team. У компанії пояснили, що це краще відображає їхню цінність залучення:

«Ця зміна назви більше підходить для McDonald's у світлі нашої цінності залучення та краще узгоджується з роботою цієї команди», — зазначено у заяві.

Рішення пов'язують із нещодавнім вердиктом Верховного суду США, який обмежив позитивну дискримінацію, а також із тиском з боку клієнтів, юридичними загрозами та загальною консервативною реакцією.

Серед змін — скасування програми, яка заохочувала постачальників до впровадження навчань із різноманітності та підвищення частки представників меншин у керівництві. Також компанія призупиняє участь у зовнішніх опитуваннях, подібних до ініціативи Human Rights Campaign, яка оцінює інтеграцію ЛГБТК+ працівників.

У 2021 році McDonald's активізував свою політику DEI після судових позовів про дискримінацію та сексуальні домагання, але тепер, як і інші великі компанії (Walmart, Ford, Harley-Davidson), переосмислює свої зобов'язання у цій сфері.

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McDonald's

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