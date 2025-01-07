Переселенцам будут выплачивать субсидию за аренду жилья — когда заработает прием заявок

Субсидия для аренды жилья для ВПЛ — это еще одна программа Зимней єПідтримки.

В январе 2025 года заработает прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Программа предусмотрена инициативой Зимняя єПідтримка. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Это поможет тысячам наших граждан в это непростое время», - сказал он.

По его словам, уже подано 11 млн заявок на выплату 1000 гривен по программе Зимняя єПідтримка. Более 8 млн. украинцев уже получили деньги.

«В январе этого года также начнется выплата Учительской доплаты. Каждый учитель ежемесячно будет дополнительно получать 1000 грн. «на руки» до своей зарплаты, а с сентября эта сумма составит уже 2000 грн», - отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что в рамках Зимней єПідтримки также реализуется инициатива єКнига.

«Уже есть более 56 тысяч заявок от тех, кому в 2024 году исполнилось 18 лет», - добавил Шмигаль.

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