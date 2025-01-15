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ВПЛ объяснили, как получить субсидию на аренду жилья

07:36, 15 января 2025
Украинцам объяснили, как рассчитывается размер субсидии для ВПЛ и как ее оформить.
ВПЛ объяснили, как получить субсидию на аренду жилья
Фото: okhtyrkamr.gov.ua
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В Украине с 29 января заработает новый механизм поддержки внутриперемещенных лиц – субсидия на аренду жилья.

Это часть зимней поддержки, направленной на помощь украинским семьям в сложные зимние месяцы. Это комплексный пакет новых и уже имеющихся программ, которые делают помощь более доступной для всех, кто в ней нуждается.

Как рассчитывается размер субсидии и как ее оформить – смотрите инфографику:

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субсидия

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