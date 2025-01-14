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В Воздушных Силах заявили, что авиаинженеров не будут переводить в другие подразделения

18:29, 14 января 2025
Воздушные Силы ВСУ обещают не переводить в другие войска специалистов, которым тяжело найти замену.
В Воздушных Силах заявили, что авиаинженеров не будут переводить в другие подразделения
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14 января в СМИ начала появляться информация о том, что военнослужащих Воздушных Сил начали переводить в сухопутные бригады. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отреагировал на эту информацию.

Перевод специалистов инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов ВСУ осуществляться не будут. Об этом заявил исполняющий обязанности командующего Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Он подчеркнул, что это касается и других дефицитных в воздушных силах специальностей.

Также речь не идет о переводе людей, которые учились за границей на западную технику зенитных ракетных войск, подготовленных воинов по расчетам мобильных огневых групп, других узкоспециализированных специалистов, найти замену которым объективно сложно.

«Ситуация на фронте действительно требует непростых решений от высшего военного руководства, в частности, это касается и перевода в подразделения других родов и видов ВСУ военнослужащих Воздушных Сил», — отметил Кривоножко.

По его словам, Воздушные Силы уже не первый год усиливают боевых собратьев на передовой, прежде всего, это касается подразделений, которые готовятся на базе Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил, и воюют на самых горячих направлениях фронта.

Кроме того, согласно принятым решениям, Воздушные Силы поэтапно переводят в сухопутные подразделения определенное количество личного состава для усиления бригад на линии фронта. Впрочем, это не касается именно дефицитных специальностей и специалистов, которые задействованы для выполнения задач боевой авиацией.

«Отмечу, мы постоянно проводим работу по усилению наших подразделений зенитных ракетных войск, совершенствуем систему работы мобильных огневых групп, повышаем эффективность применения авиационной компоненты и такое развитие Воздушных Сил будет продолжаться.

Я благодарю всех, кто защищает страну, обеспечивает результат и, на земле, и в небе! Вчера вечером наши пилоты вместе с собратьями из Сил обороны продемонстрировали свою решительность, мужество и профессионализм уничтожая объекты противника. Защищаем страну вместе! Сегодня от каждого из нас зависит будущее Украины», – отметил глава Воздушных Сил.

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ВСУ военные военнослужащие военная служба

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