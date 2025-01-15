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Дональд Трамп заявив про створення нового агентства для збору доходів з іноземних джерел

08:11, 15 січня 2025
Служба зовнішніх доходів допоможе в зборі доходів від мит, які він обіцяв запровадити.
Дональд Трамп заявив про створення нового агентства для збору доходів з іноземних джерел
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Дональд Трамп, обраний президент США, заявив про намір створити нове державне агентство під назвою «Служба зовнішніх доходів». Мета — забезпечення збору мит, податків і всіх доходів, які надходять із закордонних джерел. Про це повідомляє CNN.

«Занадто довго ми покладалися на оподаткування наших Великих Людей за допомогою Внутрішньої податкової служби (IRS). Завдяки м'яким і жалюгідним торговельним угодам американська економіка забезпечувала зростання і процвітання всьому світу, обкладаючи податками самих себе. Настав час це змінити. Сьогодні я оголошую, що створю СЛУЖБУ ЗОВНІШНЬОЇ ДОХОДІВ для збору наших мит, тарифів і всіх доходів, що надходять з іноземних джерел», - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він додав, що США почнуть стягувати плату з тих, хто заробляє на них за допомогою торгівлі. Тепер, країни почнуть платити «свою справедливу частку».

Трамп заявив, що планує створити це агентство 20 січня – у день, коли він офіційно обійме посаду президента вдруге.

«20 січня 2025 року стане датою народження Служби зовнішніх доходів. ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВО ВЕЛИКОЮ!» - резюмував обраний американський президент.

За даними видання, Дональд Трамп заявив про намір значно підвищити тарифи на імпорт товарів із Мексики, Канади та Китаю з першого дня своєї адміністрації. ЗМІ зазначають, що така політика може суттєво збільшити витрати як для американського бізнесу, так і для споживачів.

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США Дональд Трамп податки

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