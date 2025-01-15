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У Києві на Хрещатику спалахнула електрична підстанція — КМДА

08:14, 15 січня 2025
Відповідні служби працюють на місці.
У Києві на Хрещатику спалахнула електрична підстанція — КМДА
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У Києві на вулиці Хрещатик, 15 зайнялася електрична підстанція. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Відповідні служби працюють на місці.

Очікується бригада ДТЕК для отримання допуску до гасіння.

ОНОВЛЕНО:

Пожежу на електропідстанції на вул. Хрещатик локалізовано. Тимчасово без електроенергії залишилися мешканці чотирьох житлових будинків.

Фахівці працюють над відновленням. Світло споживачам повернуть орієнтовно протягом 4 годин.

Як відомо, по Україні почали вводити екстрені відключення світла через атаку РФ у середу, 15 січня.

«Ворог не припиняє тероризувати українців. В звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження», - розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

через масовану ракетну атаку аварійні відключення уже застосували Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

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Київ пожежа

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