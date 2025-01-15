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В Україні ввели превентивні відключення світла — список областей

08:53, 15 січня 2025
Екстрені відключення світла запровадили через російську атаку.
В Україні ввели превентивні відключення світла — список областей
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В Україні вводять обмеження електропостачання через російську атаку. Про це повідомив очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко.

«Ворог не припиняє тероризувати українців. У звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження», – заявив Галущенко.

В Укренерго зазначили, що аварійні вимкнення світла запровадили у:

  • Харківській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Запорізькій області;
  • Дніпропетровській області;
  • Кіровоградській області.

У ДТЕК також повідомили, що аварійні вимкнення ввели в Донецькій області.

ОНОВЛЕНО:

Екстрені відключення електроенергії в Дніпропетровській і Донецькій областях скасовано, повідомили в компанії ДТЕК.

Додамо, що у Києві на Хрещатику спалахнула електрична підстанція.

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