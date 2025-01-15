В Україні ввели превентивні відключення світла — список областей

В Україні вводять обмеження електропостачання через російську атаку. Про це повідомив очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко.
«Ворог не припиняє тероризувати українців. У звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження», – заявив Галущенко.
В Укренерго зазначили, що аварійні вимкнення світла запровадили у:
У ДТЕК також повідомили, що аварійні вимкнення ввели в Донецькій області.
ОНОВЛЕНО:
Екстрені відключення електроенергії в Дніпропетровській і Донецькій областях скасовано, повідомили в компанії ДТЕК.
Додамо, що у Києві на Хрещатику спалахнула електрична підстанція.
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