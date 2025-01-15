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В Украине ввели превентивные отключения света — список областей

08:53, 15 января 2025
Экстренные отключения света ввели из-за российской атаки.
В Украине ввели превентивные отключения света — список областей
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В Украине вводится ограничение электроснабжения из-за российской атаки. Об этом сообщил глава Министерства энергетики Герман Галущенко.

«Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения», – заявил Галущенко.

В Укрэнерго отметили, что аварийные отключения света ввели в:

  • Харьковской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Запорожской области;
  • Днепропетровской области;
  • Кировоградская область.

В ДТЭК также сообщили, что аварийные отключения были введены в Донецкой области.

ОБНОВЛЕНО:

Экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Донецкой областях отменены, сообщили в компании ДТЭК.

Добавим, что в Киеве на Крещатике загорелась электрическая подстанция.

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