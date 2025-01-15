В Украине ввели превентивные отключения света — список областей

Экстренные отключения света ввели из-за российской атаки.

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В Украине вводится ограничение электроснабжения из-за российской атаки. Об этом сообщил глава Министерства энергетики Герман Галущенко.

«Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения», – заявил Галущенко.

В Укрэнерго отметили, что аварийные отключения света ввели в:

Харьковской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Кировоградская область.

В ДТЭК также сообщили, что аварийные отключения были введены в Донецкой области.

ОБНОВЛЕНО:

Экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Донецкой областях отменены, сообщили в компании ДТЭК.

Добавим, что в Киеве на Крещатике загорелась электрическая подстанция.

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