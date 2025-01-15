В Украине ввели превентивные отключения света — список областей

В Украине вводится ограничение электроснабжения из-за российской атаки. Об этом сообщил глава Министерства энергетики Герман Галущенко.
«Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения», – заявил Галущенко.
В Укрэнерго отметили, что аварийные отключения света ввели в:
В ДТЭК также сообщили, что аварийные отключения были введены в Донецкой области.
ОБНОВЛЕНО:
Экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Донецкой областях отменены, сообщили в компании ДТЭК.
Добавим, что в Киеве на Крещатике загорелась электрическая подстанция.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.