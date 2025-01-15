Рідні зниклих безвісти тепер можуть отримати відстрочку від мобілізації

Кабмін вирішив проблему з відстрочками для однієї з категорій.

Родичі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, тепер мають змогу отримати відстрочку від мобілізації. Відповідну постанову, що усунула юридичну колізію, прийняв Кабінет міністрів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Раніше до МВС надходила велика кількість скарг. Річ у тім, що підставою для отримання відстрочки було рішення суду про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин. Однак правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена. Тому рідні осіб, зниклих безвісти, були позбавлені можливості отримати відстрочку.

Після набрання законної сили постановою, процедура отримання відстрочки для родин осіб, зниклих безвісти, буде приведена у відповідність до вимог профільного Закону, завдяки заміні вимоги про надання судового рішення щодо визнання особи зниклою безвісти на витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти (тобто рідним потрібно буде отримати витяг з Реєстру замість рішення суду).

До категорії осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, зокрема відносяться:

жінки і чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) зникли безвісти під час захисту України та дії воєнного стану;

жінки та чоловіки (або опікуни), які виховують дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другого з батьків такої (таких) дитини (дітей) визнано зниклим безвісти або безвісно відсутнім.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський підписав закон про відстрочку для родичів військовослужбовців, які зникли безвісти.

Додамо, що Президент підписав закон про розкриття банківської таємниці для встановлення опіки над майном зниклих безвісти.

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