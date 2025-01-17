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Скандал у Бучанському ТЦК: адвокатка звинувачує військових у побитті, ТЦК заперечив звинувачення

14:07, 17 січня 2025
Бучанський ТЦК пояснив інцидент із побиттям адвокатки Марії Населенко.
Скандал у Бучанському ТЦК: адвокатка звинувачує військових у побитті, ТЦК заперечив звинувачення
Фото: Рада адвокатів Київської області
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Бучанський районний територіальний центр комплектування оприлюднив свою версію конфлікту, який стався 4 січня, коли адвокатка Марія Населенко заявила про побиття в приміщенні установи. Матеріали події передали правоохоронцям для розслідування.

У повідомленні ТЦК стверджується, що адвокатка порушила правила доступу на територію режимного об’єкта, створивши загрозу безпеці персоналу та нормальному функціонуванню установи.

«4 січня 2025 року громадянка України, адвокат, грубо порушила правила доступу на територію РТЦК, що є режимним об’єктом. Своїми діями вона створила загрозу безпеці персоналу та нормальному функціонуванню установи», – йдеться в заяві.

У військкоматі також зазначили, що жінка продовжувала провокувати конфлікти та здійснювала незаконну відеозйомку, незважаючи на неодноразові попередження.

Керівництво ТЦК запевнило, що вживає заходів для захисту інтересів установи та її працівників. Матеріали інциденту передали до правоохоронних органів, які мають встановити всі обставини події та притягнути винних до відповідальності.

Розслідування триває.

Раніше адвокатка Марія Населенко заявила, що її побили у військкоматі, коли вона прийшла надавати правову допомогу. Як повідомляла Рада адвокатів Київської області, кульмінація насильства настала, коли майор відібрав у жінки телефон, фактично побоями змусивши її назвати пароль доступу до нього. У телефоні зберігалися документи, що містять адвокатську таємницю. «Так як у мене на хребті було зроблено три операції (одна з них – на шийному відділу хребта, сам шийний відділ хребта зібраний з металевої конструкції), у мене від удару об стіну потемніло в очах і я втратила сили тримати телефон в руці», — зазначила адвокатка.

Марія зазначила, що працівники ТЦК не лише били її, а й висловлювали принизливі коментарі.  «Мене били, штовхали, і я відчувала себе наче футбольний м’яч, який перекидали між собою військові», — розповідає адвокатка. Її запитання: «Хіба заради цього мій син добровольцем пішов на фронт?», «Чому мій син – «на нулі», а дорослі чоловіки б’ють адвокаток? Хіба за таке гинуть молоді хлопці у війні з Росією?» — лише ще більше розлютили нападників​.

Після того як адвокатку виштовхали на вулицю, вона знайшла в собі сили дійти до автомобіля. «Я викликала карету швидкої допомоги та поліцію. Медпрацівники швидкої допомоги надавши першу невідкладну допомогу одразу госпіталізували мене до лікарні. До центральної районної лікарні прибули працівники поліції, де опитали мене, прийняли заяву про злочин, згодом допитали мене як потерпілу особу. Але все, про що я думала тоді, – це про сором, приниження, беззахисність, самотність та те, що через війну я залишилася без синів, які могли б мене захистити від побиття особами, одягнених у військову форму», — розповіла жінка.

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адвокат військові ТЦК

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