У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як оформити відстрочку від мобілізації, якщо військовозобов’язаний є опікуном недієздатної людини.
Так, потрібно подати заяву голові комісії районного (міського) ТЦК та СП або його відділу.
До заяви слід додати:
Копії документів можна засвідчити особисто або у нотаріуса.
Комісія має розглянути заяву протягом 7 днів з дати її отримання.
Якщо комісія звертається до держорганів по додаткову інформацію, то термін може бути продовжений. Заяву мають розглянути не пізніше ніж упродовж наступного дня з дня отримання інформації за запитом.
Результати розгляду заяви мають бути повідомлені заявнику на наступний день після ухвали.
Якщо рішення позитивне – мають надати довідку із зазначенням строку відстрочки.
У разі відмови – повідомити письмово із зазначенням причин і поясненням, як оскаржити.
Раніше повідомлялося, що рідні зниклих безвісти тепер можуть отримати відстрочку від мобілізації.
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