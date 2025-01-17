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Як оформити відстрочку від мобілізації, якщо військовозобов’язаний є опікуном недієздатної людини

12:41, 17 січня 2025
Спочатку необхідно подати заяву голові комісії ТЦК або його відділу.
Як оформити відстрочку від мобілізації, якщо військовозобов’язаний є опікуном недієздатної людини
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У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як оформити відстрочку від мобілізації, якщо військовозобов’язаний є опікуном недієздатної людини.

Так, потрібно подати заяву голові комісії районного (міського) ТЦК та СП або його відділу.

До заяви слід додати:

  • рішення суду про визнання особи недієздатною
  • рішення суду про призначення опікуна.

Копії документів  можна засвідчити особисто або у нотаріуса.

Комісія має розглянути заяву протягом 7 днів з дати її отримання.

Якщо комісія звертається до держорганів по додаткову інформацію, то термін може бути продовжений. Заяву мають розглянути не пізніше ніж упродовж наступного дня з дня отримання інформації за запитом.

Результати розгляду заяви мають бути повідомлені заявнику на наступний день після ухвали.

Якщо рішення позитивне – мають надати довідку із зазначенням строку відстрочки.

У разі відмови – повідомити письмово із зазначенням причин і поясненням, як оскаржити.

Раніше повідомлялося, що рідні зниклих безвісти тепер можуть отримати відстрочку від мобілізації.

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ЗСУ військові армія ТЦК мобілізація відстрочка військовозобов'язаний

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