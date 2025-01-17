Європа в 2025 році купує рекордні обсяги російського газу, — Politico

За перші 15 днів 2025 року 27 країн Євросоюзу імпортували 837 300 метричних тонн скрапленого природного газу з рф.

Європа у 2025 році купує російський газ у безпрецедентних обсягах, витрачаючи мільярди доларів, які РФ може використати для фінансування війни в Україні. Про це повідомляє Politico.

Дані, зібрані розвідувальною компанією Kpler, показують, що за перші 15 днів 2025 року 27 країн ЄС імпортували 837 300 метричних тонн скрапленого природного газу з РФ.

Видання вказує, що це рекордний показник у порівнянні з 760 100 тоннами, імпортованими за аналогічний період минулого року, що посилює занепокоєння, що західні країни роблять недостатньо для того, щоб «вичавити» з РФ кошти, які та витрачає на війну проти України.

Ці цифри з'явилися після того, як 1 січня закінчився термін дії історичної угоди, яка дозволяла РФ прокачувати газ до ЄС трубопроводами, що пролягають через територію України, і Київ заявив, що не буде вести переговори про її продовження. Це посилило тиск на країни, які купують морський СПГ, що доставляється танкерами з російських портів.

Але відключення не зменшило апетит Європи до російського газу, вказує Politico. На думку старшого аналітика з питань ЗПГ в компанії Kpler Чарльза Костерусса, це пояснюється низкою факторів. «З другої половини грудня почалося похолодання; виробництво вітроенергії не було на найвищому рівні. Тому є бажання зберегти ці обсяги», — сказав він.

Костерусс додав, що 95-96% російського ЗПГ, що надходить до Європи, виробляється на заводі на Ямалі, величезному об'єкті на морозній півночі Сибіру.

«Більшість цих обсягів — це довгострокові контракти. Тож це не означає, що ЄС купує додаткові спотові вантажі, а саме ці законтрактовані обсяги надходять», — пояснив експерт.

У Єврокомісії пообіцяли підготувати «дорожню карту» щодо припинення імпорту російських енергоносіїв, яка очікується наприкінці лютого.

Окремо 10 країн ЄС закликають блок накласти санкції на російський СПГ, який закуповується у величезних кількостях після того, як Москва почала перекривати трубопровідні поставки, намагаючись перетворити потоки викопного палива на зброю після початку своєї повномасштабної війни проти України.

«ЄС також перебуває під тиском необхідності купувати більше палива у Сполучених Штатів, оскільки новий президент Дональд Трамп заявив, що хоче нарощувати експорт газу.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже підтримала ідею купівлі більшої кількості американського палива, щоб усунути російську альтернативу», — зазначили у виданні.

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