Практика судів
  1. У світі

Європа в 2025 році купує рекордні обсяги російського газу, — Politico

11:30, 17 січня 2025
За перші 15 днів 2025 року 27 країн Євросоюзу імпортували 837 300 метричних тонн скрапленого природного газу з рф.
Європа в 2025 році купує рекордні обсяги російського газу, — Politico
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європа у 2025 році купує російський газ у безпрецедентних обсягах, витрачаючи мільярди доларів, які РФ може використати для фінансування війни в Україні. Про це повідомляє Politico.

Дані, зібрані розвідувальною компанією Kpler, показують, що за перші 15 днів 2025 року 27 країн ЄС імпортували 837 300 метричних тонн скрапленого природного газу з РФ.

Видання вказує, що це рекордний показник у порівнянні з 760 100 тоннами, імпортованими за аналогічний період минулого року, що посилює занепокоєння, що західні країни роблять недостатньо для того, щоб «вичавити» з РФ кошти, які та витрачає на війну проти України.

Ці цифри з'явилися після того, як 1 січня закінчився термін дії історичної угоди, яка дозволяла РФ прокачувати газ до ЄС трубопроводами, що пролягають через територію України, і Київ заявив, що не буде вести переговори про її продовження. Це посилило тиск на країни, які купують морський СПГ, що доставляється танкерами з російських портів.

Але відключення не зменшило апетит Європи до російського газу, вказує Politico. На думку старшого аналітика з питань ЗПГ в компанії Kpler Чарльза Костерусса, це пояснюється низкою факторів. «З другої половини грудня почалося похолодання; виробництво вітроенергії не було на найвищому рівні. Тому є бажання зберегти ці обсяги», — сказав він.

Костерусс додав, що 95-96% російського ЗПГ, що надходить до Європи, виробляється на заводі на Ямалі, величезному об'єкті на морозній півночі Сибіру.

«Більшість цих обсягів — це довгострокові контракти. Тож це не означає, що ЄС купує додаткові спотові вантажі, а саме ці законтрактовані обсяги надходять», — пояснив експерт.

У Єврокомісії пообіцяли підготувати «дорожню карту» щодо припинення імпорту російських енергоносіїв, яка очікується наприкінці лютого.

Окремо 10 країн ЄС закликають блок накласти санкції на російський СПГ, який закуповується у величезних кількостях після того, як Москва почала перекривати трубопровідні поставки, намагаючись перетворити потоки викопного палива на зброю після початку своєї повномасштабної війни проти України.

«ЄС також перебуває під тиском необхідності купувати більше палива у Сполучених Штатів, оскільки новий президент Дональд Трамп заявив, що хоче нарощувати експорт газу.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже підтримала ідею купівлі більшої кількості американського палива, щоб усунути російську альтернативу», — зазначили у виданні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф ЄС Європа Євросоюз газ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримана добровільно розблокувала телефон на прохання поліцейських, тому тут немає втручання у таємницю спілкування – Верховний Суд

Захисник вказував, що засуджена, добровільно на прохання поліцейських розблокувавши телефон у день затримання, не надавала згоди на втручання в її приватне життя шляхом доступу до приватного листування.

Верховний Суд пояснив, що включає у себе щире каяття

Засуджений за публікації у соцмережах з виправдовуванням агресії стверджував, що не розумів принцип дії соціальної мережі.

IQ-тестування в апеляційні суди – підсумки тестування кандидатів з господарської спеціалізації

На 58 вакантних посад суддів апеляційних господарських судів залишається 98 претендентів.

Надмірна вимогливість до підтвердження повноважень представника у справах стосовно захисту соціальних прав є обмеженням доступу особи до суду – позиція Верховного Суду

Формальний підхід до оцінки довіреності фактично порушує основне право особи на доступ до суду та захист своїх прав, вказав Верховний Суд.

Техогляд варто пройти завчасно, аби не платити подвійну ціну – що варто знати, якщо збираєтесь перетнути кордон на авто

Компанії з техогляду, які працюють біля кордону, завищують вартість вдвічі, тому водіям, які збираються до Молдови і країн ЄС, зокрема Румунії, варто подбати про це зазделегідь.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області