Европа в 2025 году покупает рекордные объемы российского газа, — Politico

За первые 15 дней 2025 года 27 стран Евросоюза импортировали 837 300 метрических тонн сжиженного природного газа из России.

Европа в 2025 году покупает российский газ в беспрецедентных объемах, тратя миллиарды долларов, которые РФ может использовать для финансирования войны в Украине. Об этом сообщает Politico.

Данные, собранные разведывательной компанией Kpler, показывают, что за первые 15 дней 2025 27 стран ЕС импортировали 837 300 метрических тонн сжиженного природного газа из РФ.

Издание указывает, что это рекордный показатель по сравнению с 760 100 тоннами, импортированными за аналогичный период прошлого года, что усугубляет беспокойство, что западные страны делают недостаточно для того, чтобы «выжать» из России средства, которые тратит на войну против Украины.

Эти цифры появились после того, как 1 января истек срок действия исторического соглашения, позволявшего РФ прокачивать газ в ЕС по трубопроводам, пролегающим через территорию Украины, и Киев заявил, что не будет вести переговоры о его продлении. Это усилило давление на страны, которые покупают морской СПГ, доставляемый танкерами из российских портов.

Но отключение не снизило аппетит Европы к российскому газу, указывает Politico. По мнению старшего аналитика по вопросам СПГ в компании Kpler Чарльза Костеруса, это объясняется рядом факторов. «Со второй половины декабря началось похолодание; производство ветроэнергии не было на самом высоком уровне. Поэтому есть желание сохранить эти объемы», – сказал он.

Костерусс добавил, что 95-96% поступающего в Европу российского СПГ производится на заводе на Ямале, огромном объекте на морозном севере Сибири.

«Большинство этих объемов – это долгосрочные контракты. Так что это не значит, что ЕС покупает дополнительные спотовые грузы, а именно эти законтрактованные объемы поступают», — объяснил эксперт.

В Еврокомиссии пообещали подготовить «дорожную карту» по прекращению импорта российских энергоносителей, которая ожидается в конце февраля.

Отдельно 10 стран ЕС призывают блок наложить санкции на закупаемый в огромных количествах российский СПГ после того, как Москва начала перекрывать трубопроводные поставки, пытаясь превратить потоки ископаемого топлива в оружие после начала своей полномасштабной войны против Украины.

«ЕС также находится под давлением необходимости покупать больше топлива у Соединенных Штатов, поскольку новый президент Дональд Трамп заявил, что хочет наращивать экспорт газа.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уже поддержала идею покупки большего количества американского топлива для устранения российской альтернативы», — отметили в издании.

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