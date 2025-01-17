Блинкен: Администрация Трампа может помочь Украине завершить войну с хорошим соглашением

Администрация Трампа имеет шанс помочь Украине заключить хорошее соглашение, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Источник фото: REUTERS/Johanna Geron

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции, что администрация избранного президента США Дональда Трампа имеет предпосылки для достижения хорошего соглашения для Украины относительно завершения начатой РФ войны. Его слова приводит «Европейская правда».

«Я считаю, что новая администрация находится в такой позиции, что когда и если украинцы захотят и решат (проводить переговоры – Ред.) – она может помочь достичь хорошего соглашения», – уверен Блинкен.

Он отметил, что для хорошей сделки нужно добиться прекращения огня, которое должно быть устойчивым и долговременным и не дать Путину возможности отдохнуть, перевооружиться и вернуться к агрессии.

«Любое прекращение огня должно включать эффективное сдерживание, необходимое для того, чтобы он не атаковал снова», – заявил Блинкен.

По словам госсекретаря США, есть много способов сделать это и действующая администрация обсуждала их с европейскими партнерами, а также делилась с грядущей администрацией Трампа.

Таким образом, он выразил надежду, что следующее руководство США сможет реализовать все предыдущие достижения на этом направлении и обеспечить, чтобы Украина действительно процветала.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году есть шанс закончить войну с помощью американской и европейской поддержки.

Владимир Зеленский заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп может оказаться решающим в завершении войны и может помочь остановить Путина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.