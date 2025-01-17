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Блинкен: Администрация Трампа может помочь Украине завершить войну с хорошим соглашением

11:04, 17 января 2025
Администрация Трампа имеет шанс помочь Украине заключить хорошее соглашение, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен: Администрация Трампа может помочь Украине завершить войну с хорошим соглашением
Источник фото: REUTERS/Johanna Geron
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции, что администрация избранного президента США Дональда Трампа имеет предпосылки для достижения хорошего соглашения для Украины относительно завершения начатой РФ войны. Его слова приводит «Европейская правда».

«Я считаю, что новая администрация находится в такой позиции, что когда и если украинцы захотят и решат (проводить переговоры – Ред.) – она может помочь достичь хорошего соглашения», – уверен Блинкен.

Он отметил, что для хорошей сделки нужно добиться прекращения огня, которое должно быть устойчивым и долговременным и не дать Путину возможности отдохнуть, перевооружиться и вернуться к агрессии.

«Любое прекращение огня должно включать эффективное сдерживание, необходимое для того, чтобы он не атаковал снова», – заявил Блинкен.

По словам госсекретаря США, есть много способов сделать это и действующая администрация обсуждала их с европейскими партнерами, а также делилась с грядущей администрацией Трампа.

Таким образом, он выразил надежду, что следующее руководство США сможет реализовать все предыдущие достижения на этом направлении и обеспечить, чтобы Украина действительно процветала.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году есть шанс закончить войну с помощью американской и европейской поддержки.

Владимир Зеленский заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп может оказаться решающим в завершении войны и может помочь остановить Путина.

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США Украина Дональд Трамп война

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