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Блінкен: Адміністрація Трампа може допомогти Україні завершити війну з гарною угодою

11:04, 17 січня 2025
Адміністрація Трампа має шанс допомогти Україні укласти гарну угоду, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
Блінкен: Адміністрація Трампа може допомогти Україні завершити війну з гарною угодою
Джерело фото: REUTERS/Johanna Geron
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Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив на пресконференції, що адміністрація обраного президента США Дональда Трампа має передумови для досягнення гарної угоди для України щодо завершення розпочатої РФ війни. Його слова наводить «Європейська правда».

«Я вважаю, що нова адміністрація перебуває в такій позиції, що коли та якщо українці захочуть і вирішать (проводити переговори, – Ред.) – вона може допомогти досягти гарної угоди», – впевнений Блінкен.

Він зазначив, що для гарної угоди потрібно добитися припинення вогню, яке має бути стійким і довготривалим і не дати Путіну можливості перепочити, переозброїтися й повернутися до агресії.

«Будь-яке припинення вогню має включати ефективне стримування, необхідне для того, щоб він не атакував знову», – заявив Блінкен.

За словами держсекретаря США, є багато способів зробити це, і чинна адміністрація обговорювала їх із європейськими партнерами, а також ділилася з прийдешньою адміністрацією Трампа.

Відтак, він висловив сподівання, що наступне керівництво США зможе реалізувати всі попередні досягнення на цьому напрямку та забезпечити, щоб Україна дійсно процвітала.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2025 році є шанс закінчити війну за допомогою американської та європейської підтримки.

Володимир Зеленський заявляв, що обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни і може допомогти зупинити Путіна.

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США Україна Дональд Трамп війна

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