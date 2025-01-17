Байден вирішив залишити рішення щодо блокування TikTok в США адміністрації Трампа — AP

Долю соціальної мережі TikTok у США вирішить уже адміністрація Дональда Трампа.

Фото: apnews.com

Чинний президент США Джо Байден вирішив не вводити заходів щодо блокування TikTok у країні. Рішення про можливе блокування соціальної мережі вирішили передати майбутній адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на американського чиновника.

Конгрес США схвалив законопроект про блокування TikTok у квітні 2024 року у зв'язку із можливою загрозою нацбезпеці. Після цього документ підписав Джо Байден. Компанії ByteDance, яка володіє соцмережею, дали 270 днів на продаж американському власнику. Цей термін спливає 19 січня, тобто за день до інавгурації Дональда Трампа.

За словами радника Трампа з нацбезпеки Майка Волца, закон про блокування TikTok «допускає» продовження терміну продажу сервісу доти, доки угода не буде укладена.

Демократи в сенаті намагалися 16 січня ухвалити закон про продовження терміну для продажу соцмережі, але його було заблоковано сенатором-республіканцем Томом Каттоном, додає AP.

У результаті адміністрація Байдена вирішила залишити вирішення питання обраному президентові.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням відкласти набрання чинності законом про заборону TikTok.

Очікується, що гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу стане почесним гостем на інавгурації Трампа, про це стало відомо газеті Axios від джерела в команді Трампа.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Джо Байден підписав закон, яке вимагає від компанії-власника TikTok продати свою платформу для обміну відео в США, або ж їй загрожує заборона в країні. Закон дає ByteDance час до 19 січня.

У відповідь TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подали позов до федерального суду США, намагаючись заблокувати закон, підписаний президентом Джо Байденом, який передбачає продаж платформи або заборону її використання.

Нагадаємо, Китай розглядає сценарій продажу американських активів TikTok Ілону Маску.

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