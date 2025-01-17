На Чернігівщині шахраї роками труїли людей з інвалідністю та пенсіонерів заради квартир

На Чернігівщині двоє чоловіків входили в довіру до людей з інвалідністю та пенсіонерів, а після оформлення довіреностей на житло, давали жертвам смертельну дозу отрути.

Фото: Нацполіція України

На Чернігівщині правоохоронці викрили двох зловмисників, які роками ошукували людей з інвалідністю та самотніх пенсіонерів. Їхня злочинна схема включала переписування нерухомості на себе та отруєння власників смертельними дозами токсичних речовин. Про це повідомила Нацполіція України.

Двоє чоловіків, 44 та 34 років, знаходили жертв серед соціально вразливих категорій населення, зокрема пенсіонерів і людей з інвалідністю. Вони входили в довіру, пропонуючи спільно вживати алкоголь. У спиртні напої додавали сильнодіючі лікарські засоби та метиловий спирт. Після оформлення довіреностей чи інших документів на право розпорядження житлом, зловмисники давали своїм жертвам смертельну дозу отрути.

Правоохоронці запобігли вбивству 66-річного чоловіка з інвалідністю по зору. Під час спроби напоїти його отруйною речовиною шахраїв затримали оперативники за підтримки спецпідрозділу КОРД.

Під час обшуків у підозрюваних виявлено:

спиртовмісні рідини з токсичними домішками;

сильнодіючі таблетки;

документи на майно (довіреності, заповіти, договори);

паспорти громадян, пенсійні посвідчення;

десятки банківських карток і мобільних телефонів;

зброю (гвинтівка, гладкоствольна рушниця) та набої.

Слідчі повідомили обом затриманим про підозру у замаху на вбивство з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 15, п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ) та у шахрайстві у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ). Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція продовжує досудове розслідування та встановлює інших можливих потерпілих від дій злочинної групи.

Фото: Нацполіція України

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.