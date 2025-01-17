Практика судів
  1. В Україні

На Чернігівщині шахраї роками труїли людей з інвалідністю та пенсіонерів заради квартир

11:12, 17 січня 2025
На Чернігівщині двоє чоловіків входили в довіру до людей з інвалідністю та пенсіонерів, а після оформлення довіреностей на житло, давали жертвам смертельну дозу отрути.
На Чернігівщині шахраї роками труїли людей з інвалідністю та пенсіонерів заради квартир
Фото: Нацполіція України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Чернігівщині правоохоронці викрили двох зловмисників, які роками ошукували людей з інвалідністю та самотніх пенсіонерів. Їхня злочинна схема включала переписування нерухомості на себе та отруєння власників смертельними дозами токсичних речовин. Про це повідомила Нацполіція України.

Двоє чоловіків, 44 та 34 років, знаходили жертв серед соціально вразливих категорій населення, зокрема пенсіонерів і людей з інвалідністю. Вони входили в довіру, пропонуючи спільно вживати алкоголь. У спиртні напої додавали сильнодіючі лікарські засоби та метиловий спирт. Після оформлення довіреностей чи інших документів на право розпорядження житлом, зловмисники давали своїм жертвам смертельну дозу отрути.

Правоохоронці запобігли вбивству 66-річного чоловіка з інвалідністю по зору. Під час спроби напоїти його отруйною речовиною шахраїв затримали оперативники за підтримки спецпідрозділу КОРД.

Під час обшуків у підозрюваних виявлено:

  • спиртовмісні рідини з токсичними домішками;
  • сильнодіючі таблетки;
  • документи на майно (довіреності, заповіти, договори);
  • паспорти громадян, пенсійні посвідчення;
  • десятки банківських карток і мобільних телефонів;
  • зброю (гвинтівка, гладкоствольна рушниця) та набої.

Слідчі повідомили обом затриманим про підозру у замаху на вбивство з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 15, п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ) та у шахрайстві у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ). Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція продовжує досудове розслідування та встановлює інших можливих потерпілих від дій злочинної групи.

 

Фото: Нацполіція України

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Чернігів отруєння

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримана добровільно розблокувала телефон на прохання поліцейських, тому тут немає втручання у таємницю спілкування – Верховний Суд

Захисник вказував, що засуджена, добровільно на прохання поліцейських розблокувавши телефон у день затримання, не надавала згоди на втручання в її приватне життя шляхом доступу до приватного листування.

Верховний Суд пояснив, що включає у себе щире каяття

Засуджений за публікації у соцмережах з виправдовуванням агресії стверджував, що не розумів принцип дії соціальної мережі.

IQ-тестування в апеляційні суди – підсумки тестування кандидатів з господарської спеціалізації

На 58 вакантних посад суддів апеляційних господарських судів залишається 98 претендентів.

Надмірна вимогливість до підтвердження повноважень представника у справах стосовно захисту соціальних прав є обмеженням доступу особи до суду – позиція Верховного Суду

Формальний підхід до оцінки довіреності фактично порушує основне право особи на доступ до суду та захист своїх прав, вказав Верховний Суд.

Техогляд варто пройти завчасно, аби не платити подвійну ціну – що варто знати, якщо збираєтесь перетнути кордон на авто

Компанії з техогляду, які працюють біля кордону, завищують вартість вдвічі, тому водіям, які збираються до Молдови і країн ЄС, зокрема Румунії, варто подбати про це зазделегідь.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області