Співачка FIЇNKA стала 10 учасницею цьогорічного Нацвідбору на Євробачення.

Джерело фото: Радіо Промінь

Десятку фіналістів Нацвідбору 2025 року завдяки глядацькому голосуванню закрила співачка FIЇNKA. Вона набрала найбільше голосів серед користувачів у застосунку Дія — 30,40%. Загалом у голосуванні взяли участь понад 262 тисячі українців.

Як писала «Судово-юридична газета», у списку було 10 виконавців, проголосувати можна було лише за одного кандидата. Опитування тривало до 10:00 17 січня.

Уже 8 лютого голосування в Дії повернеться – там відбуватиметься голосування за представника України на Євробачення-2025.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.